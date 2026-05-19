استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم، مع توجه المستثمرين نحو شراء المعدن النفيس عقب تراجعه إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونصف الشهر، في ظل مخاوف من التضخم أثرت على سوق السندات العالمية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4536.45 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 30 مارس الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5 بالمائة لتبلغ 4539.90 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمائة إلى 74.98 دولار أمريكي للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1963.88 دولار أمريكي، وهبط البلاديوم بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1396.14 دولار أمريكي.