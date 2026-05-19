لحظة عفوية لآسر ياسين وزوجته تشعل السوشيال ميديا تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قص إقرأ المزيد

تصدر الفنان آسر ياسين وزوجته تريند السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو قصير لهما، وهما يشاركان عروسين فرحتهما في أحد شوارع القاهرة، في لقطة عفوية نالت إعجاب الكثيرين.

ظهر آسر ياسين برفقة زوجته في مقطع فيديو، وهما يشاركان الحضور الرقص والتصفيق على أنغام المزمار الشعبي، ما أضفى أجواءً من البهجة والسعادة على المكان، خاصة مع تفاعل العروسين بشكل لافت مع هذه اللحظة العفوية.

وجاءت المفاجأة عندما صادف آسر ياسين وزوجته مرور زفة عروسين أثناء تواجدهما في السيارة، ليقررا التوقف والنزول فوراً ومشاركتهما الفرحة، في موقف تلقائي نال إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حمله من روح إيجابية وبساطة في التعبير عن السعادة.