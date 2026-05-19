روسيا تسقط 3124 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 3124 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن أكبر عدد من المسيّرات جرى إسقاطه يومي 13 و17 مايو الجاري، بواقع 572 و1054 طائرة على التوالي، فيما تركزت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.

ولفتت إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيّرة أوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ 24 فبراير 2022، بشكل شبه يومي، التقارير التي تدعي تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف المعارك المستمرة.