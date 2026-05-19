أهلي صنعاء يعود لسكة الانتصارات
عاد فريق أهلي صنعاء إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين، بعد تغلّبه على ضيفه فحمان أبين بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب الظرافي في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام لكرة القدم.
افتتح الأهلي التسجيل مبكرا عبر لاعبه جلال الجلال في الدقيقة 17، قبل أن يعدل لاعب فحمان عبدالله حيدان النتيجة، قبل إنتهاء الشوط الأول بلحظات.
وفي نهاية الشوط الثاني نجح مهاجم الأهلي زكريا طفطوف في إهداء فريقه ثلاث نقاط ثمينة بإحرازه هدف الفوز، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة ليقفز للترتيب الرابع مؤقتا، في حين توقف رصيد فحمان عند ثلاث نقاط.
وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غدا الثلاثاء بلقاء يجمع وحدة صنعاء والعروبة على ملعب الظرافي.
