الاحتفال بمئوية يوسف شاهين في مهرجان كان 2026 يقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المقام حاليا إقرأ المزيد

يُقام مساء اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026 Cannes Film Festival المُقام حالياً احتفالية خاصة بمئوية ميلاد المخرج المصري يوسف شاهين، والتي تشهد حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

ويأتي الاحتفال تقديراً لمسيرة المخرج الراحل يوسف شاهين والذي يعد أحد أبرز رموز السينما المصرية والعربية الذين تركوا بصمة تاريخية في الفن السابع.

فيما يأتي الاحتفال بتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة الفرنسية، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية، ومن أبرزهم الفنانة ليلى علوي، الفنان هاني سلامة وأيضاً السفير المصري في فرنسا الدكتور طارق دحروج.

وكان المخرج المصري يوسف شاهين قد حصل على السعفة الذهبية في عام 1997 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي جاءت تكريماً لمسيرته السينمائية الطويلة، وعلى الرغم من عدم فوزه بالجائزة عن فيلم محدد، فإن هذه الجائزة كانت تقديراً لجهوده ونجاحه في السينما العربية والعالمية، وشهدت دورة العام نفسه عرض فيلم "المصير" له والذي جسد بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وعلى مستوى أفلامه التي شاركت في مهرجان كان السينمائي تعود لبداية مسيرته السينمائية، حيث تم عرض فيلم "ابن النيل"، والذي ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي عام 1952، إلا أنه لم يفُزْ بها، وشارك ببطولة الفيلم فاتن حمامة، يحيى شاهين، شكري سرحان، محمود المليجي وسميحة توفيق.