ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72769

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72769أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72769 شهيدا، و172704 مصابين.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، و40 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 877 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,602، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.