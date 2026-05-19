بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 21.82 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 8659.27 نقطة.

وتم تداول 403.1 مليون سهم عبر 23307 صفقات نقدية بقيمة 100.6 مليون دينار كويتي (نحو 328.4 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.91 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 8532.56 نقطة من خلال تداول 244 مليون سهم عبر 11655 صفقة نقدية بقيمة 39.1 مليون دينار (نحو 127.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 25.71 نقطة بنسبة بلغت 0.28 في المئة ليبلغ مستوى 9135.59 نقطة من خلال تداول 159 مليون سهم عبر 11652 صفقة بقيمة 61.4 مليون دينار (نحو 200.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 40.01 نقطة بنسبة بلغت 0.42 في المئة ليبلغ مستوى 9486.03 نقطة من خلال تداول 201.4 مليون سهم عبر 8996 صفقة نقدية بقيمة 33.1 مليون دينار (نحو 108 ملايين دولار).