أخبار اليمن : ليست دواءً... عادة بسيطة قد تساعد في خفض سكر الدم

ليست دواءً... عادة بسيطة قد تساعد في خفض سكر الدمعادة بسيطة، مثل شرب الماء قبل الوجبات، قد يكون لها تأثير إيجابي محتمل لدى مرضى السكري، من خلال المساعدة في تقليل الشهية، وخفض كمية الطعام المتناولة، وتحسين استجابة الجسم لمستويات السكر بعد الأكل.

وتشير الدراسات إلى أن هذه العادة قد تكون جزءاً من نمط حياة صحي يساعد مرضى السكري على إدارة حالتهم بشكل أفضل، ضمن منظومة تشمل التغذية المتوازنة والمتابعة الطبية المنتظمة.

كيف يمكن لشرب الماء قبل الطعام أن يؤثر على السكر؟

تشير دراسة سريرية إلى أن تناول الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة، إضافة إلى تحسين مؤشرات، مثل الوزن ومحيط الخصر ومستويات السكر الصائم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ويرجّح الباحثون أن السبب يعود إلى أن شرب الماء قبل الأكل يعزز الإحساس بالشبع؛ ما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات.

فوائد إضافية لشرب الماء قبل الوجبات

إلى جانب دوره في التحكم بالشهية، قد يساهم شرب الماء قبل الطعام في:

- تحسين عملية الهضم من خلال تهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام

- تقليل احتمالية الإفراط في الأكل أو تناول وجبات أكبر من الحاجة

- دعم الترطيب العام للجسم، وهو عامل مهم لعمليات الأيض

- المساعدة في استقرار مستويات الطاقة خلال اليوم

هل تساعد هذه العادة في إنقاص الوزن أيضاً؟

يرتبط شرب الماء قبل الوجبات في بعض الدراسات بانخفاض إجمالي في استهلاك الطاقة خلال اليوم، وهو ما قد يساهم بشكل غير مباشر في تحسين التحكم في الوزن، وهو عامل أساسي في إدارة السكري من النوع الثاني.

ويؤكد الباحثون أن هذا التأثير لا يُعتبر علاجاً بحد ذاته، لكنه جزء من نمط حياة صحي شامل.

هل تكفي هذه العادة وحدها؟

رغم فوائده المحتملة، فإن شرب الماء قبل الوجبات لا يُعد بديلاً عن العلاج أو النظام الغذائي المخصص لمرضى السكري. بل هو عنصر مساعد ضمن نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والالتزام بتوصيات الطبيب.

خلاصة

شرب الماء قبل الأكل عادة بسيطة لا تتطلب أي تكلفة أو جهد، لكنها قد تساهم في تقليل الشهية وتحسين التحكم في كمية الطعام المتناولة، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه العادة يجب أن تكون جزءاً من خطة متكاملة تشمل التغذية الصحية، والنشاط البدني، والمتابعة الطبية المنتظمة.*وكالات

