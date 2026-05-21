مصدر بالسياحة : لا يوجد اختراق لموقع حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

أخبار اليمن : لبنان.. شهداء بغارات وقصف صهيوني مُكثف

لبنان.. شهداء بغارات وقصف صهيوني مُكثف
استشهد شخص، إثر غارة استهدفت دراجة نارية، اليوم الخميس، فيما شن جيش العدو الإسرائيلي قصف مدفعي وغارات جوية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون، ما أسفر عن استشهاد سائقها.

وذكرت أن الطيران المسيّر المعادي أغار على الطريق بين بلدتي طورا وجناتا، وشن غارة عنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدف قصف مدفعي معادٍ بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدف قصف مدفعي من جيش العدو الإسرائيلي، بلدتي برعشيت وكفردونين، فيما شن طيران العدو غارتين على بلدتي الغندورية وتولين.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.

