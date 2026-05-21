أخبار اليمن : ألبانيز: احتجاز نشطاء "أسطول الصمود" قرصنة

دوت الخليج -
ألبانيز: احتجاز نشطاء "أسطول الصمود" قرصنة
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، أن نشطاء أسطول الصمود تمكنوا من فضح "إسرائيل"، مشيرة إلى أن احتجازهم يشكل قرصنة ومخالفة قانونية.

وقالت ألبانيز في تصريح لـ قناة "الجزيرة"، إن "بن غفير" ليس وحده المسؤول عن الانتهاكات التي طالت نشطاء الأسطول، معتبرة أن الرد الأوروبي على هذه الانتهاكات جاء متأخراً.

وشددت على ضرورة استمرار الضغط الأوروبي على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها، داعية في الوقت نفسه الدول العربية إلى وقف أي تعاون مع "إسرائيل" وممارسة ضغط حقيقي عليها لاحترام القانون الدولي.

وأضافت أن على المجتمع الدولي إلزام "إسرائيل" بالالتزام بالقانون الدولي، مشيرة إلى أن نحو 4 آلاف فلسطيني اختفوا بعد اعتقالهم من قبل "السلطات الإسرائيلية"، محملة بن غفير المسؤولية عن ذلك، ومؤكدة أنها تفرض بيئة تعذيب على الفلسطينيين.

وأشارت ألبانيز إلى أن الغطرسة لدى بعض المسؤولين "الإسرائيليين" نابع من شعورهم بعدم المحاسبة.

ولفتت إلى ضرورة توفير الحماية لها ولأسرتها من قبل الأمم المتحدة، في ظل محاولات أمريكية مستمرة لإسكاتها.

