أخبار اليمن : "أونروا": تزايد انتشار القوارض والطفيليات في غزة

"أونروا": تزايد انتشار القوارض والطفيليات في غزةقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، اليوم الخميس ، إن أزمة أخرى ظهرت في قطاع ‎غزة تتمثل في تزايد انتشار القوارض والطفيليات .

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس" ، أن ذلك أدى إلى انتشار الالتهابات الجلدية ، وتزايد مخاطر الإصابة بالأمراض.

وذكرت أن المئات من الكوادر الطبية التابعة لها "يعالجون نحو 400 حالة يوميًا، لكنهم يستطيعون فعل المزيد إذا توفرت لهم كميات كافية من الأدوية. وقد أُبلغ عن أكثر من 125,000 حالة من الالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات بين يناير ومايو 2026 في قطاع غزة".

وشددت على وحوب "السماح بدخول الإمدادات إلى غزة على نطاق واسع".

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,773 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 172,723 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

