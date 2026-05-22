أخبار اليمن : الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة

الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بالعيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو، جاء فيها:

الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

الأخ الرئيس:
إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن مجرد قرار سياسي، بل كانت تجسيداً لحلم شعب وخيار وطن، ومنجزاً تاريخياً عبّر عن عظمة اليمن واليمنيين وحكمتهم؛ كونها قامت على أسس الحوار والتراضي، وأنهت إلى الأبد مشاريع الفرقة والاقتتال والتشطير البغيض، فاتحةً الآفاق نحو عهد الدولة الموحدة ذات المكانة والتأثير.

وإننا إذ نرقب اليوم حجم المؤامرات والمخططات التي تستهدف هذا المنجز العظيم، فإننا ندرك خطورتها الكبيرة، وهي خطورة تستدعي من كافة أبناء الشعب اليمني اليقظة والاستشعار بأن التاريخ لن يغفر لمن يفرط في وحدته ومكتسباته. كما يجب على الجميع إدراك أن أي أخطاء أو مشاكل أو أزمات قد رافقت المسيرة، لا يمكن حلها بالتمزيق، بل يكمن حلها في الحوار الجاد، والمصالحة الوطنية الشاملة، وتجاوز آلام الماضي، والنظر بروح مسؤولة نحو المستقبل.

وفي هذه المحطة الوطنية، لا يسعنا إلا أن نشيد بالمواقف المشرفة لرجال ونساء المؤتمر الشعبي العام، الذين يثبتون في كل منعطف أنهم الحراس الأوفياء للوحدة الوطنية والمدافعون الصناديد عن تنظيمهم الرائد ومبادئه المستمدة من الميثاق الوطني. ونؤكد لكم – الأخ الرئيس – التفاف كافة المؤتمريين وثباتهم خلف قيادتكم الحكيمة، وهو الالتفاف الذي يزداد قوة وصلابة بما يكفل تعزيز تماسك المؤتمر، وحفظ وحدته التنظيمية، ومواصلة دوره الوطني الريادي.

وتقبلوا فائق التقدير والامتنان،،

أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
عضو اللجنة العامة للموتمر الشعبي العام
عضو المجلس السياسي الأعلى

