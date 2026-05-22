أخبار اليمن : مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة

مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدةرفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، ينشر "دوت الخليج" نصها:

الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم

يطيب لي ويشرفني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، هذا المنجز التاريخي العظيم الذي جسّد وعمّق أهداف ومبادئ الثورة اليمنية المجيدة (26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر)، وتوّج نضالات وتضحيات قوافل الشهداء والأحرار من أبناء شعبنا.

الأخ الرئيس:

إن الوحدة اليمنية لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل مثلت قيمة سياسية واستراتيجية كبرى لليمن واليمنيين؛ إذ أنهت عهود التشطير وصراعاته، ومنحت اليمن عمقاً ومكانة وعزة، وأسست لعهد جديد ركيزته النهج الديمقراطي، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وكفلت للشعب حريته وحقه في صياغة مستقبله واختيار حكامه.

ومن المؤسف أن يحل علينا هذا العيد الوطني والبلد يواجه سيلاً من المؤامرات والدسائس المتجددة التي تستهدف الوحدة الوطنية، وتسعى بكل الوسائل الخبيثة لتمزيق اليمنيين وإذكاء نيران الفرقة والشتات لخدمة أجندات تتربص باليمن شراً.

وإزاء كل هذه التحديات، فإننا نؤكد لكم أن قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام سيظلون – كما كانوا دوماً – صامدين في خندق الدفاع عن الوحدة اليمنية، متمسكين بها كخيار مبدئي، وطني، وثابت لا حياد عنه ولا مساومة عليه.

كما نجدد من خلال هذه المناسبة رفض المؤتمريين القاطع والمطلق لكافة محاولات الاستهداف الممنهجة التي تسعى للنيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه، مؤكدين التفافنا الكامل والثابت خلف قيادتكم الحكيمة، وتأييدنا المطلق والمسبق لكل الإجراءات والقرارات التي تتخذونها للحفاظ على وحدة المؤتمر، وصون مكانته، وحماية خطه الوطني الجسور.

حفظ الله اليمن واحداً موحداً، عزيزاً وشامخاً.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

أخوكم/ الشيخ عبدالله أحمد مجيديع

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية