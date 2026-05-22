أخبار اليمن : منظمة الصحة تحذّر من "مأساة شديدة" بفلسطين

أخبار اليمن : منظمة الصحة تحذّر من "مأساة شديدة" بفلسطين

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يكتب في ذكراها الـ36: الوحدة المُـنجَز العظيم

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يكتب في ذكراها الـ36: الوحدة المُـنجَز العظيم

الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنة

الدوري اليمني: المكلا والشعب يواصلان الهيمنة

الدولار يتراجع واليورو يستقر

الدولار يتراجع واليورو يستقر

تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية

طليقة كريم محمود عبد العزيز تقاضيه بـ 9 دعاوى قضائية بعد طلاقهما بحوالي 8 أشهر أقامت مصممة الأزياء آن الرفاعي 9 دعاوى قضائية ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود ع إقرأ المزيد

طليقة كريم محمود عبد العزيز تقاضيه بـ 9 دعاوى قضائية بعد طلاقهما بحوالي 8 أشهر أقامت مصممة الأزياء آن الرفاعي 9 دعاوى قضائية ضد طليقها الفنان المصري كريم محمود ع إقرأ المزيد

نجل أصالة ينفي شائعة طلاقها من فائق حسن بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاج إقرأ المزيد

نجل أصالة ينفي شائعة طلاقها من فائق حسن بعدما تصدرت أخبار طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن الترند على مواقع التواصل الاج إقرأ المزيد

رسميا.. رحيل أمير عزمى مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد إنجاز تاريخي

رسميا.. رحيل أمير عزمى مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة بعد إنجاز تاريخي

حمزة عبد الكريم في التشكيلة الأساسية ضد لاس بالماس في نصف نهائي كأس الأبطال

حمزة عبد الكريم في التشكيلة الأساسية ضد لاس بالماس في نصف نهائي كأس الأبطال

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

دوت الخليج -
125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وقالت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة “إكس”، إن الأوضاع الصحية في القطاع تتدهور بشكل متسارع في ظل انتشار القوارض والطفيليات، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على غزة، والذي أدى إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، ما ساهم في تفشي الأمراض.

وأضافت أن “أزمة أخرى في قطاع غزة تتفاقم، حيث القوارض والطفيليات في تزايد، والالتهابات الجلدية تنتشر، كما تتزايد مخاطر الإصابة بالأمراض”.

وأشارت الأونروا إلى أن طواقمها الطبية تعالج نحو 400 حالة يوميًا، مؤكدة أن “بإمكانها تقديم المزيد إذا توفرت كميات كافية من الأدوية والإمدادات الطبية”.

دعوة لتسهيل دخول الإمدادات الطبية
وبحسب بيانات الوكالة، فقد تم تسجيل أكثر من 125 ألف حالة إصابة بين يناير ومايو 2026، في ارتفاع كبير مقارنة بأرقام سابقة، إذ كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أبريل تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة منذ بداية العام.

وشددت “أونروا” على ضرورة السماح بإدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة بشكل واسع وعاجل، للحد من تفاقم الأزمة الصحية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وسط دمار واسع طال مختلف القطاعات الحيوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق