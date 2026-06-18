أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73018

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73018ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73018 شهيدا، و173273 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و8 إصابات.

وأوضحت في هذا الصدد أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1007 شهداء، والإصابات إلى 3165 مصابا، بينما جرى انتشال 784 جثمانا.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.