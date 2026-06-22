أخبار اليمن : الصين تحظر شراء منتجات 46 شركة أمريكية

الصين تحظر شراء منتجات 46 شركة أمريكية
أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، حظر شراء المنتجات المصنعة من قبل 46 شركة أمريكية محددة ضمن عمليات المشتريات الحكومية، في خطوة قالت إنها تأتي وفقاً للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة.
وذكرت الوزارة في إشعار رسمي بحسب وكالة (شينخوا)، أن القرار يمنع الجهات المشاركة في المشتريات الحكومية من شراء منتجات الشركات الأمريكية المدرجة على القائمة، ومن بينها شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون للصواريخ والدفاع.
وأكدت الوزارة أن القيود الجديدة لا تشمل الشركات ذات الاستثمارات الأمريكية العاملة داخل الصين، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
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