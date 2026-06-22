أخبار اليمن : الرأس الأخضر تواصل كتابة تاريخها في كأس العالم

الرأس الأخضر تواصل كتابة تاريخها في كأس العالم
انتزع منتخب الرأس الأخضر تعادلًا مفاجئًا 2-2 أمام أوروغواي في كأس العالم 2026، بفضل هدف من ركلة حرة رائعة سجله كيفين بينا وآخر أحرزه هيليو فاريلا مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا.
واصل منتخب الرأس الأخضر نتائجه اللافتة بعدما خرج بنقطة جديدة أمام أحد أبطال كأس العالم السابقين. فبعد تعادله السلبي مع إسبانيا، عاد فريق المدرب بوبيستا من تأخره في النتيجة ليقتنص تعادلًا 2-2 أمام أوروغواي على ميامي ستيديوم.
وفاجأ الرأس الأخضر منافسه بالتقدم عندما حصل تيلمو أركنجو على ركلة حرة، لينفذها كيفين بينا من مسافة 34 ياردة، مسددًا الكرة عبر ثغرة في الحائط البشري إلى الزاوية السفلى للمرمى.
لكن أوروغواي قلبت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بهدفين متتاليين. فبعد أن ارتدت رأسية رودريغو بنتانكور من القائم، تابعها ماكسي أراوخو برأسه داخل الشباك، قبل أن يحول أغوستين كانوبيو تمريرة أراوخو بلمسة هادئة إلى مرمى الحارس فوزينيا.
وأدرك منتخب الرأس الأخضر هدف التعادل بعد هدية دفاعية، إذ استغل فاريلا ارتباكًا في الخط الخلفي لأوروغواي وسدد الكرة في الشباك. وسيطر منتخب أوروغواي على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة، لكن رغم مؤازرة الأسطورة لويس سواريز من المدرجات، عجز عن اختراق الدفاع المنظم بقيادة بيكو لوبيس وسيدني لوبيس كابرال.
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