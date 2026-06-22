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أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

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أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

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أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

أخبار اليمن : إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل

دوت الخليج -
إيران تصمد أمام بلجيكا وتبقي حلم التأهل
تعادلت إيران للمرة الثانية توالياً في مونديال 2026 لكرة القدم، أمام بلجيكا القوية والمنقوصة عددياً منذ منتصف الشوط الثاني 0-0 الأحد في الجولة الثانية.

وشهدت المباراة مستوى متقارب، مع تألّق لافت للحارس الإيراني بيرانفاند الذي تصدّى لأكثر من فرصة محققة للتسجيل.

ورغم طرد اللاعب البلجيكي نجوي في الدقيقة 67، لم يستفد المنتخب الإيراني من النقص العددي لتنتهي المباراة بالتعادل.

وحصل كل فريق على نقطة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين وتشتعل حسابات التأهل لدور الـ32 قبل مباراة مصر ضد نيوزيلندا التي ستقام فجر اليوم.

وكان منتخب بلجيكا قد بدأ مشواره بالتعادل 1-1 بصعوبة مع مصر، وسيواجه نيوزيلندا فجر السبت المقبل في فانكوفر.

أما إيران فتعادلت مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في التوقيت نفسه بالجولة الثالثة بمباراة ستقام في سياتل.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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