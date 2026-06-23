أخبار اليمن : 4175 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

4175 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و175 شهيداً، و12 ألفاً و164 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل 69 شهيداً و11 مصاباً في آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4175 شهيدا و12164 مصاباً.

ميدانيا، خيم هدوء حذر، الأحد، على جنوب لبنان بعد يوم من تصعيد العدوان الإسرائيلي والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، فيما لم تسجل منذ فجر اليوم أي غارات للاحتلال على جنوب لبنان، كما لم يعلن حزب الله تنفيذ أي عمليات ضد العدو الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عودة عدد من السكان إلى قرى الجنوب، رغم تحذيرات رسمية دعت الأهالي إلى التريث قبل العودة.

ويأتي هذا الهدوء بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 69 هجوما على لبنان، السبت، أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 18 آخرين.