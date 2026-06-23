ميسي: لم أفكر في تحطيم رقم كلوزه.. ولا أتذكر أجمل أهدافي بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أكد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أن اهتمامه قبل مواجهة النمسا في كأس العالم 2026 كان منصبًا بالكامل على تحقيق الفوز ومساعدة منتخب بلاده، مشددًا على أنه لم يكن يفكر في تحطيم الأرقام القياسية أو تجاوز الرقم التاريخي لميروسلاف كلوزه.

وقال ميسي، في تصريحات عقب المباراة: "كل تفكيري كان حول الفريق وتحقيق الانتصار، ولم أكن أفكر في كسر أي رقم قياسي قبل بداية اللقاء".

وعند سؤاله عن أجمل أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، اكتفى قائد الأرجنتين بالقول: "لا أعرف.. لم أعد أتذكر الأهداف التي سجلتها".

وأشار ميسي إلى أن مباريات كأس العالم دائمًا ما تكون بالغة الصعوبة، مؤكدًا أن جميع المنتخبات تخوض المنافسات بأقصى درجات الجدية والتركيز، وأضاف: "في المونديال لا أحد يمنحك شيئًا مجانًا، وكل مباراة تحتاج إلى جهد كبير من أجل الفوز".

وأوضح قائد التانجو أن الهدف الرئيسي لمنتخب الأرجنتين يتمثل في مواصلة الانتصارات وحسم التأهل إلى الأدوار المقبلة، مؤكدًا أن المنافسة تزداد قوة مع تقدم البطولة.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا مهمًا على النمسا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.

وسجل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 38 بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة يسارية رائعة داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة متجاوزًا رقم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عاد النجم الأرجنتيني ليضيف الهدف الثاني مستغلًا كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليؤمن انتصار منتخب بلاده.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط.