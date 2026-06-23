11 ألف مبنى مدمّر كلياً في جنوب لبنان

11 ألف مبنى مدمّر كلياً في جنوب لبنانقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية (حكومي)، قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية جنوب لبنان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة بـ1.38 مليار دولار، مع حجم ركام يُقدَّر بنحو 3.1 ملايين متر مكعب.

وأفاد الطرفان، في بيان مشترك، أن تلك النتائج تتضمن التقييم السريع للأضرار في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، وتضم المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالا للتقييم السابق الخاص ببيروت وجبل لبنان.

وبحسب البيان سُجِّل تدمير كامل لـ11 ألفا و95 مبنى، مما أثر على 17 ألفا و891 وحدة سكنية، بينما تضرر ألفان و242 مبنى بشكل جزئي (5 آلاف و219 وحدة سكنية)، وتعرض 9 آلاف و311 مبنى لأضرار طفيفة (18 ألفا و282 وحدة سكنية).

ولفت إلى أن التقييم لا يشمل الأقبية أو المنشآت تحت الأرض، ولا الأضرار التي طالت البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن "إسرائيل" عدواناً موسعاً على لبنان بالقصف ونسف المنازل، لا سيما جنوبي البلاد، مما خلّف 4 آلاف و175 شهيداً، و12 ألفاً و164 جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.