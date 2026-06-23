أسرة عادل إمام في تجمع لافت بالعرض الخاص لفيلم صقر وكناريا شهد العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا حالة من الاهتمام الكبير ليس فقط بسبب انطلاق أحد أبرز أفلام موسم صيف 2026 إقرأ المزيد

شهد العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا" حالة من الاهتمام الكبير، ليس فقط بسبب انطلاق أحد أبرز أفلام موسم صيف 2026، ولكن أيضاً بسبب الظهور العائلي النادر لأسرة الزعيم عادل إمام بالكامل، في مشهد خطف الأنظار وأصبح حديث الحضور ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاء هذا التواجد دعماً للفنان محمد إمام، بطل الفيلم، قبل طرحه رسمياً في دور العرض السينمائية.

شهد العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا" ظهوراً استثنائياً لأفراد عائلة الزعيم، في واحدة من المرات النادرة التي يجتمع فيها جميع أفراد الأسرة في مناسبة فنية واحدة، إذ حضر محمد إمام برفقة زوجته وابنتيه، بينما تواجد شقيقه المخرج رامي إمام مع أبنائه؛ عادل الذي ظهر برفقة زوجته، إلى جانب عز الدين ورقية رامي إمام، فيما حرصت أيضاً سارة عادل إمام على التواجد برفقة زوجها وأبنائها لدعم محمد إمام في العرض الخاص للفيلم.

ولفت هذا التجمع العائلي الكبير أنظار الحضور وعدسات المصورين، خاصةً أنه لا يتكرر كثيراً في المناسبات الفنية، حيث حرص أفراد الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع أبطال وصناع الفيلم، وسط أجواء احتفالية ليكون أحد أبرز مشاهد العرض الخاص، حيث اعتبره كثيرون رسالة دعم قوية لمحمد إمام قبل انطلاق الفيلم رسمياً في دور السينما اعتباراً من الأربعاء المقبل 24 يونيو.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للفيلم لتنهيه أبطاله بإطلاقه في دور العرض، ومن أبرزهم هشام ماجد، أكرم حسني، رانيا يوسف وزوجها، هنا شيحة، محمد ثروت، إلهام وجدي، محمد عطية، خالد أنور، وئام مجدي، جيلان علاء، جهاد حسام الدين، بالإضافة إلى أبطال الفيلم محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، وضيفا الشرف نسرين أمين ومحمود عبد المغني.

وتدور أحداث الفيلم حول "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثاً عن حياة أكثر استقراراً، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.