أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمان

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمانبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد صالح عثمان الفقيه، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد مجيديع في برقية العزاء التي بعثها إلى أشقاء الفقيد عادل وعبدالله ووليد صالح الفقيه، وإلى نجله أحمد أحمد صالح الفقيه وإخوانه وكافة آل عثمان في مديرية جبل يزيد محافظة عمران، بمناقب الراحل ومواقفه الداعمة لخدمة الوطن والمجتمع، واسهاماته المشهودة في العمل الخيري واصلاح ذات البين.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".