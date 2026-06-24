مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمان
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد صالح عثمان الفقيه، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشاد مجيديع في برقية العزاء التي بعثها إلى أشقاء الفقيد عادل وعبدالله ووليد صالح الفقيه، وإلى نجله أحمد أحمد صالح الفقيه وإخوانه وكافة آل عثمان في مديرية جبل يزيد محافظة عمران، بمناقب الراحل ومواقفه الداعمة لخدمة الوطن والمجتمع، واسهاماته المشهودة في العمل الخيري واصلاح ذات البين.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد عثمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق