أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73041

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73041
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73041 شهيدا، و173402 مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، و14 إصابة.
وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1029 شهيدا، ووصلت الإصابات إلى 3294، فيما جرى انتشال 785 جثمانا.
وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
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