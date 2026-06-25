أزمة تأشيرات تستبعد أعضاء للاتحاد السنغالي قبل السفر إلى كندا لمواجهة العراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 12:30 صباحاً - تلقى منتخب السنغال ضربة جديدة خارج المستطيل الأخضر قبل سفره إلى كندا، لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026 أمام منتخب العراق، وذلك بسبب مشكلات معقدة تتعلق بإجراءات تأشيرات الدخول.

ووفقًا لتقارير راديو مونت كارلو الفرنسي، فقد تعذر على المصور الرسمي ومدير المحتوى الرقمي للمنتخب السنغالي الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الكندية، مما سيمنعهما من مرافقة البعثة وتغطية المواجهة المرتقبة.

ولم تقتصر الأزمة على الثنائي الإعلامي فحسب، بل امتدت لتشمل عددًا من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذين اضطروا للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشلهم في استكمال إجراءات السفر إلى كندا في الوقت المناسب.

توقيت حرج لـ "أسود التيرانجا"

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس وصعب بالنسبة لمنتخب "أسود التيرانجا"، الذي يستعد لخوض مباراة مصيرية أمام العراق ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة، في محاولة لإنهاء مشواره بالبطولة بصورة إيجابية.

وأثارت هذه الأزمة مجددًا التساؤلات حول التحديات اللوجستية التنظيمية التي تواجه بعض المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من المونديال، والتي تُقام للمرة الأولى تاريخيًا بشكل مشترك بين ثلاثة دول (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك)، مما يتطلب تنقلات مستمرة ومعاملات سفر معقدة بين الدول الثلاث طوال فترة البطولة.

وتأمل البعثة السنغالية في تجاوز هذه العقبات الإدارية سريعًا، وتوجيه التركيز الكامل نحو الجانب الفني والرياضي، خاصة أن الفريق يسعى لتقديم أداء قوي في ختام مشواره المونديالي رغم صعوبة موقفه في المجموعة.