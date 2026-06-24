أخبار اليمن : 16384 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ مارس

16384 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 16384 شهيداً وجريحاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أحصت 19 شهيدا وجريحان خلال الساعات الـ24 الماضية لترفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من مارس الماضي وحتى اليوم إلى 4211 شهيداً و12173 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الضحايا من العاملين في الرعاية الصحية بلغ 135 شهيداً و406 جرحى، جرّاء 176 اعتداءً إسرائيلياً على فرق الإسعاف والطواقم الطبية.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.