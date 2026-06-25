قطر تتأخر أمام البوسنة والهرسك 2-1 في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أنهى منتخب قطر الشوط الأول أمام نظيره البوسنة والهرسك، متأخرا بهدفين مقابل هدفk في المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سياتل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب البوسنة بهدفين عن طريق كريم ألايبيغوفيتش في الدقيقة 29، وسلطان البريك في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه، قبل أ، يقلص حسن الهيدروس النتيجة بتسجل هدف قطر الوحيد في الدقيقة 43 من زمن اللقاء

موقف قطر والبوسنة في المجموعة بكأس العالم

ويحتل منتخب قطر المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر منتخب كندا المجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد سويسرا الوصيف.

واستهل منتخب قطر كأس العالم باقتناص التعادل الأول في تاريخه بالمونديال أمام سويسرا بنتيجة 1-1، قبل السقوط المدوي أمام كندا بنتيجة 0/6، فيما تعادلت البوسنة مع كندا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، قبل ان تتعرض لخسارة كبيرة أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

تشكيل منتخب قطر ضد البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

خط الدفاع: عيسى لاي، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، سلطان البريك.

خط الوسط: أحمد فتحي، كريم بوضياف، جاسم جابر.

خط الهجوم: أكرم عفيف، إدميلسون جونيور، حسن الهيدوس.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك ضد د قطر

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: أريان ماليتش، نيكولا كاتيتش، ستيبان راديليتش، سعيد كولازيناتش.

خط الوسط: كريم ألايبجوفيتش، إيفان باشيتش، إيفان شونيتش، إسمير بيركترفيتش.

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إيدن دجيكو.