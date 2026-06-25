أخبار اليمن : "نظراً للحاجة الماسة".. صنعاء توجه دعوة عـاجـلة للمواطنين

"نظراً للحاجة الماسة".. صنعاء توجه دعوة عـاجـلة للمواطنيندعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، كافة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات، إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ عقب صلاة الجمعة، تضرعاً إلى الله العلي القدير بالرحمة على البلاد والعباد بالغيث ونزول المطر، وإحياءً لسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عند تأخر نزول المطر.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الدعوة تأتي نظراً للحاجة الماسة للمياه وتأخر هطول الأمطار، مما يستدعي من الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار، والتوبة النصوح، والتقرب إليه بالطاعات والعمل الصالح.

وحث البيان العلماء والخطباء والمرشدين على توجيه الناس وتذكيرهم بأهمية التراحم والتكافل، والابتعاد عن المعاصي، وإخراج الزكاة، والضراعة بقلوب خاشعة ومنيبة إلى الله عز وجل ليرفع البلاء ويجود بفيد كرمه ورحمته ويسقي العباد والبلاد بغيث هنيء مريء طبقاً نافعاً غير ضار.

وأكدت الهيئة، أهمية المشاركة الواسعة من قبل المواطنين في أداء هذه الشعيرة المباركة، استجابةً لأمر الله تعالى، متوسلين إليه برحمته التي وسعت كل شيء أن يمن على اليمن وأهله بالخير والبركات ويسقيهم من بركات السماء وينبت لهم من خيرات الأرض.