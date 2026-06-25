أخبار اليمن : أونروا: 63 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم داخل ملاجئ مؤقتة

أونروا: 63 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم داخل ملاجئ مؤقتةأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، بأن أكثر من 63,000 فتاة وفتى في قطاع غزة يشاركون في دروس تعليمية تُنظم داخل مساحات تعليمية مؤقتة في 77 من ملاجئ الوكالة.

وأوضحت أونروا في تدوينة على منصة إكس، أن هذه المساحات، رغم دورها في استمرار العملية التعليمية، لا تُعد بديلاً عن المدارس النظامية، مشيرة إلى حاجة الأطفال إلى فصول دراسية مناسبة تتيح لهم التعلم والنمو واستعادة الشعور بالحياة الطبيعية.

وأكدت أنها، وعلى مدى أكثر من 75 عامًا، واصلت تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لأطفال لاجئي فلسطين.

ودعت إلى العودة إلى التعليم داخل المدارس بما يسهم في دعم مستقبلهم واستقراره.

