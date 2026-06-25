قنوات المتحدة الراعى الرسمى الناقل للترفيه والتشجيع من قلب الفان زون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 08:18 مساءً - لعبت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دوراً محورياً في نجاح الفان زون وإقبال الجماهير عليها.

راعي أساسي للفعالية

تُعد قنوات المتحدة الراعي الرسمي والمنظم الرئيسي لفعاليات "الفان زون"، حيث تولت الإشراف الكامل على تنظيم الفعاليات الجماهيرية والترفيهية.

الترويج والدعاية

ساهمت تغطية قنوات المتحدة الموسعة للحدث في الترويج له، وحث الجماهير على التوافد، حيث نقلت الأجواء الحماسية والاحتفالية مما زاد من الإقبال الجماهيري.

نقل مباشر للأحداث

أتاحت القنوات متابعة فعاليات "الفان زون" والبرامج المذاعة منه، مما جعله حدثاً إعلامياً متكاملاً وجذب انتباه المشاهدين.

إشادة واسعة بالدور

نال الدور الذي قامت به قنوات المتحدة إشادات واسعة من شخصيات عامة ومشاهير، التي أكدت أن النجاح الكبير والإقبال اللافت يعكسان مكانة المؤسسة وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى.

ساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدور محوري في دعم وتعزيز رؤية الدولة للتنمية من خلال حملات دعاية مجانية واسعة للمزارات والمعالم البارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها منطقة النهر الأخضر.

المونوريل.. وسيلة تنقل عصرية ومستدامة

لم يقتصر دور الشركة على ذلك، بل امتد ليشمل ترويجاً مكثفاً لمشروع "مونوريل شرق النيل" الذي افتتحته وزارة النقل مؤخراً، بوصفه وسيلة نقل عصرية، سريعة، وصديقة للبيئة، توفر بديلاً حضارياً ومستداماً للسيارات الخاصة، وتسهل وصول المواطنين للعاصمة.

وقد تجلى هذا الدعم الترويجي خلال الفعاليات التي نظمتها "المتحدة" مؤخراً لاستضافة الجمهور لمشاهدة مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالعاصمة الإدارية؛ حيث تحول المونوريل إلى وجهة جماهيرية رئيسية.

نجاح جماهيري في قلب العاصمة الجديدة

يُذكر أن محطات المرحلة الأولى للمونوريل شهدت الأحد الماضي إقبالاً جماهيرياً كثيفاً وغير مسبوق خلال التشغيل الاستثنائي لنقل المشجعين لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيره النيوزيلندي في منطقة النهر الأخضر.

وقد جسدت تلك الرحلات مشهداً وطنياً، حيث تحولت عربات المونوريل إلى منصات احتفال متحركة، وأشاد المواطنون بمستوى الخدمة، مؤكدين أن المونوريل أصبح الركيزة الأساسية للوصول للعاصمة الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في توفير وسائل نقل حضارية تواكب مسيرة الجمهورية الجديدة.