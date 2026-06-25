حازم إمام لـ"أون سبورت": حسام حسن فاجأ الجميع وخسارة كأس أفريقيا منحت المنتخب النضج الكروي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 10:24 مساءً - أشاد النجم السابق للكرة المصرية، حازم إمام، بالمرونة التكتيكية والتحضير الجيد الذي يقدمه المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن.

ويلتقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب إيران، فى السادسة صباح يوم السبت، على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تأكيد التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.

مفاجأة تكتيكية أمام بلجيكا

أوضح إمام، خلال استضافته في برنامج "فراعنة الكورة" مع الإعلامي أحمد خيري على قناة "أون سبورت"، أن حسن نجح في إخفاء أوراقه الفنية ولم يكشف عن أسلوبه الهجومي قبل منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن طريقة اللعب في المباريات الكبرى السابقة أمام إسبانيا والبرازيل اعتمدت بشكل كامل على الدفاع المنظم والارتداد الهجومي دون فرض سيطرة، ليفاجئ الجميع تماماً في مباراة بلجيكا بالاعتماد على خطة (4-4-2) لأول مرة منذ أكثر من عام، مؤكداً أن التوفيق يرافق سيناريوهات المدرب بفضل دراسته ومذاكرته الجيدة للمنافسين.

الجرأة الفنية والنضج الكروي

وفي تعليقه على التحول الواضح في هوية المنتخب، نفى حازم إمام أن تكون "الجرأة" صفة مستحدثة على حسام حسن، مؤكداً أنه يمتلكها طوال مسيرته، لكن الفارق الحالي يكمن في اكتسابه "النضج الفني" الكبير.

واسترجع إمام الانتقادات التي وجهت للمدير الفني في مباراة السنغال بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب التراجع الدفاعي المبالغ فيه، مشيراً إلى أن الأداء الحالي بات أكثر توازناً وجرأة، مستشهداً بـمباراة نيوزيلندا التي فرض فيها المنتخب سيطرته الكاملة واكتسح مجريات الشوط الثاني بشكل يؤكد تطور شخصية الفريق الفنية تحت قيادته.

أهمية الاستقرار الفني والتعلم من الأخطاء

وشدد إمام على ضرورة تغيير ثقافة إقالة المدربين مع أول إخفاق، موضحاً أنه يتبنى هذا الرأي منذ عشرين عاماً. ودعا الجماهير والمسؤولين إلى دعم المدرب المستمر ومنحه الفرصة الكاملة حتى في حال الخسارة، طالما يسير الفريق في الطريق الصحيح.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مشاركة حسام حسن في بطولة إفريقيا الأخيرة، وخوضه عدداً كبيراً من المباريات، كانتا العامل الحاسم في منحه الخبرة اللازمة لرؤية ودراسة الكيفية المناسبة لإدارة المواجهات الكبرى، مؤكداً أن الاستفادة الكبرى للمدرب تأتي دائماً من التعلم من الأخطاء والبناء عليها لتحقيق النجاحات المستقبليّة.

استهل منتخب مصر مشواره بالتعادل أمام بلجيكا في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، وفي الجولة الثانية حقق منتخب مصر، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، عقب تفوقه على نظيره نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مواجهات المجموعة السابعة من كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026

المباراة الختامية فى دور المجموعات ستكون بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر وفرص التأهل

يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم بطاقة التأهل رسمياً حتى الآن، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة لضمان العبور إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

أما في حال الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع «الفراعنة» إلى المركز الثالث، إلا أن آمال التأهل ستظل قائمة عبر المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفق النظام الجديد للبطولة.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.