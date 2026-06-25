أخبار اليمن : 73043 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73043 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,043 شهيدا، و173,417 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدين جدد و 15 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,031 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,309، فيما جرى انتشال 785 جثمانا.

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.