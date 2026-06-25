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الذهب يواصل تراجعه

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الذهب يواصل تراجعه

الذهب يواصل تراجعه

دوت الخليج -
الذهب يواصل تراجعه
واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 3985.89 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس القادم 0.2 بالمائة إلى 4001.60 دولار.

وتراجع سعر الذهب إلى ما دون مستواه الرئيس 4000 دولار للأوقية أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرًا، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 57.33 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1170.25 دولار.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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