ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما هدأت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي مايكرون وكوالكوم من المخاوف بشأن التقييمات ‌المرتفعة في هذا القطاع، في حين قدم تراجع أسعار النفط دعما إضافيا للأسواق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 بالمئة إلى 636.88 نقطة.

وعادت موجة الصعود في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بعدما أعلنت شركتا تصنيع الرقائق الأمريكيتان مايكرون وكوالكوم توقعات قوية، مما ساهم في تهدئة مؤقتة لمخاوف المستثمرين من أن ارتفاع الأسهم العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد بلغ مستويات مبالغا فيها.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 1.7 بالمئة لتتصدر مكاسب المؤشر. وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 30 بالمئة خلال هذا الربع.

وزاد سهم شركتي تصنيع الرقائق إنفينيون 5.2 بالمئة وإس. تي. مايكروإلكترونيكس 3.7 بالمئة، كما ‌ارتفعت أسهم موردي معدات أشباه الموصلات بي.إي سيميكوندكتور وإيه.إس.إم.إل بأكثر من 3.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفع سهم سيمنس إنرجي، المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، واحدا بالمئة.

وساهم استمرار انخفاض أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، مع خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز.