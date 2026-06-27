فصيلة دم ترفع خطر السكري بنسبة 28%كشف باحثون عن وجود رابط قوي بين فصيلة الدم B وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتوصل الفريق العلمي إلى هذه النتيجة بعد تدقيق 270 علاقة محتملة بين فصائل الدم المختلفة والأمراض، من خلال مراجعة شاملة شملت تحليل 51 مراجعة منهجية ودراسة مخصصة لفصائل الدم ABO وعامل الريزوس Rh.

وبعد اختبار كل علاقة من حيث الموثوقية وقابلية التكرار واحتمال وجود أخطاء إحصائية، وجد الباحثون دليلاً قوياً على صحة رابط واحد فقط، يتمثل في أن أصحاب فصيلة الدم B، سواء كانت موجبة أو سالبة لعامل الريزوس، يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 28% مقارنة ببقية فصائل الدم، فيما لم يكن لعامل الريزوس عاملاً حاسماً في هذه النتيجة.

وأكد العلماء أن فصيلة الدم لا يمكن اعتبارها عاملاً حتمياً للإصابة بالسكري، وإنما تمثل أحد عوامل الخطر المحتملة فقط، مشددين على أن العوامل الأكثر تأثيراً في تطور المرض تبقى مرتبطة بنمط الحياة، مثل التغذية، والنشاط البدني، والوزن، والعوامل الوراثية.

وفي السياق نفسه، تشير بعض الدراسات إلى أن فصيلة الدم قد تؤثر أيضاً في خطر الإصابة بأمراض أخرى. فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون هولنديون أن أصحاب فصائل الدم A وB وAB، ولا سيما أصحاب الفصيلة A، لديهم ميل إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، كما تبين أن مستويات بروتين غاليكتين-3 لديهم أعلى مقارنة بأصحاب فصيلة O، وهو بروتين يرتبط ارتفاع مستوياته في الدم بأمراض قصور القلب.