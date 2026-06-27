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أخبار اليمن : 4246 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

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أخبار اليمن : 4246 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 4246 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

دوت الخليج -
4246 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفع عدد حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 16436 شهيداً وجريحاً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان ارتفعت في أعقاب اعتداءات إسرائيلية جديدة أوقعت عددا من الشهداء والجرحى، لافتةً إلى أن عدد الضحايا بلغ 4246 شهيداً و12190 مصاباً.

وفي جديد العدوان الإسرائيلي على الجنوب، أفادت الصحة اللبنانية، بأن غارة للاحتلال الإسرائيلي على النبطية الفوقا أدت إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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