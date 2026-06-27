أخبار اليمن : صواريخ الاحتلال تخطف سمع آلاف الفلسطينيين

صواريخ الاحتلال تخطف سمع آلاف الفلسطينيينكشفت الأمم المتحدة، عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة بأضرار سمعية كبيرة نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف 27 يونيو من كل عام، أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية.

وأضافت الأمم المتحدة أن الحرب على غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يسمعون أوامر الإخلاء، أو لا يستطيعون رؤية الطريق، أو لا يقدرون على الحركة دون مساعدة، مما يجعلهم يواجهون خطرا مضاعفا في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة.

وأضافت الأمم المتحدة، أن معظم سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيدا وخطورة.

من جانبها قدرت منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلاثة وأربعين ألفا من المصابين في قطاع غزة تعرضوا لإصابات مغيرة للحياة، منذ أكتوبر 2023، مضيفة أن أكثر من خمسين ألف إصابة مرتبطة بالحرب تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن هذه الإصابات تشمل بتر أطراف، وإصابات في العمود الفقري، وحروقا شديدة، وإصابات دماغية وكسورا معقدة، موضحة أن مرافق التأهيل في غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأن المعدات والأجهزة المساعدة لا تدخل بما يكفي لتلبية الاحتياج المتزايد.