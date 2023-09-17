الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء لدراسة ” مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - تعقد إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة "، وذلك يومي 17-18/9/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت السيدة وزير مفوض د. مها بخيت - مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب المتضمن: عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية لدراسة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة".

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك لاستكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وسوف تعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العرب.