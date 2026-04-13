وداع محتمل.. المباراة الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:22 مساءً - سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على الظهور المرتقب للنجم المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء المقبل.

وتكتسب المباراة أهمية قصوى كونها قد تمثل الظهور الأوروبي الأخير لصلاح على ملعب "أنفيلد"، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل موقعة إياب ربع النهائي بمثابة تحدٍ خاص لرد الاعتبار وتوديع الجماهير بأفضل صورة ممكنة.

سيناريوهات "أنفيلد": صلاح يبحث عن الريمونتادا أمام كتيبة العاصمة الفرنسية

يدخل ليفربول اللقاء تحت ضغط كبير بعد تعثره ذهاباً في "حديقة الأمراء" بهدفين دون رد، في مباراة شهدت بقاء صلاح على مقاعد البدلاء. وتوقعت التقارير أن يعتمد الجهاز الفني على النجم المصري منذ البداية لتعويض الفارق وحجز مقعد في المربع الذهبي لمواجهة المتأهل من قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ، وسط آمال جماهيرية عريضة بأن يكرر "الريدز" سيناريوهات العودة التاريخية في الليالي الأوروبية الكبرى.

ضغط جماهيري لإشراك الموهبة نجوموها بجانب صلاح في موقعة الحسم

إلى جانب التركيز على صلاح، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى تصاعد الأصوات المطالبة بمنح الفرصة للاعب الشاب ريو نجوموها، الذي خطف الأنظار بتألقه اللافت أمام فولهام وتسجيله هدفاً وصناعة آخر لمحمد صلاح.

ويرى عشاق الفريق الإنجليزي أن التناغم بين خبرة صلاح وحيوية نجوموها قد يكون المفتاح السحري لفك شفرات الدفاع الباريسي وتحقيق التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.