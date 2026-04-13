ترامب بعد حصار هرمز : البحرية الإيرانية ترقد فى قاع البحر.. ودُمرت بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الإيرانية قد تم تدميرها تماماً، مشيراً أنها ترقد الآن فى قاع البحر.

وأضاف ترامب فى منشوره قبل قليل على تروث سوشيال: "إن البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، لقد دُمِّرت بالكامل - 158 سفينة. ما لم نستهدفه هو العدد القليل من سفنهم، التي يسمونها "سفن الهجوم السريع"، لأننا لم نعتبرها تهديدًا كبيرًا".