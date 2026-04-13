ترامب بعد حصار هرمز : البحرية الإيرانية ترقد فى قاع البحر.. ودُمرت بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الإيرانية قد تم تدميرها تماماً، مشيراً أنها ترقد الآن فى قاع البحر.
وأضاف ترامب فى منشوره قبل قليل على تروث سوشيال: "إن البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، لقد دُمِّرت بالكامل - 158 سفينة. ما لم نستهدفه هو العدد القليل من سفنهم، التي يسمونها "سفن الهجوم السريع"، لأننا لم نعتبرها تهديدًا كبيرًا".
ووجه ترامب تحذيرا لهذه السفن، قائلا: "تحذير: إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، فسيتم القضاء عليها فورًا، باستخدام نفس أسلوب الإبادة الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات على متن القوارب في البحر. إنه سريع وحاسم. ملاحظة: تم إيقاف 98.2% من المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة عن طريق المحيط أو البحر!"
وبدأ الحصار البحري الأمريكي المرتقب لـ مضيق هرمز والموانئ الإيرانية فى تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، العاشرة صباحاً بتوقيت شرق أمريكا.
وفى وقت سابق، قال ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الاثنين، فرض حصار بحرى على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن الإجراءات تشمل فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، مشددًا على فرض الحصار على مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل النفط والأسمدة والسلع الأساسية.
في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأميركية لن تعترض السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية أو القادمة منها، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الإجراءات على حركة التجارة الدولية.