الطقس غدًا الثلاثاء 14 أبريل 2026 في مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:22 مساءً - تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 14 أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 17، فيما تسجل السواحل الشمالية 27 للعظمى و16 للصغرى، وفي شمال الصعيد تصل درجات الحرارة إلى 32 للعظمى و15 للصغرى، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا أكبر لتسجل 36 درجة للعظمى و20 للصغرى.

وعلى مستوى المحافظات، تسجل القاهرة 29/17، والإسكندرية 27/16، ومطروح 26/15، وسوهاج 34/16، وقنا 36/20، وأسوان 36/21، ما يعكس استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار خاصة في محافظات الصعيد.

شبورة مائية كثيفة صباحًا ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، ما قد يؤثر على مرضى الحساسية ويزيد الإحساس بجفاف الطقس.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مع ظهور سحب منخفضة

تشهد بعض المناطق فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، وارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس بين الصباح والمساء، مع متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.