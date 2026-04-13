3 ملفات هامة.. محاور اجتماع إدارة النادي الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:22 مساءً - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات الأزمات الأخيرة التي فجرت حالة من التوتر مع اتحاد الكرة، ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخلافات حول الملف التحكيمي، حيث وضعت إدارة القلعة الحمراء عدة ملفات "ساخنة" على طاولة البحث، رداً على ما اعتبرته تجاوزات طالت حقوق الفريق في المواجهات الأخيرة.

ملف "محمود وفا" وتسجيلات الـ VAR على رأس أولويات النادي الأهلي

يتصدر جدول أعمال الاجتماع بحث واقعة تعرض لاعبي الفريق لاعتداءات لفظية وبدنية من حكم مباراة سيراميكا كليوباترا، محمود وفا، بالإضافة إلى الاعتراض على القرارات التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعاً. كما يناقش المجلس الموقف المتعنت لاتحاد الكرة برفض اطلاع وفد النادي الأهلي على تسجيلات محادثات تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما تراه الإدارة نقطة خلاف جوهرية تضرب مبدأ الشفافية في مقتل.

تجميد وفد سيد عبد الحفيظ يشعل الأزمة بين الأهلي و الاتحاد المصري لكرة القدم

يتناول الاجتماع أيضاً تفاصيل الأزمة التي شهدها مقر اتحاد الكرة، بعد منع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من المشاركة في جلسة مراجعة الأحداث التحكيمية بدعوى عدم الاختصاص.

تضارب التصريحات بشأن حكام مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

وإلى جانب ذلك، يبحث المجلس تضارب المعلومات الصارخ بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة القمة في الموسم الماضي، خاصة بعد تصريحات أوسكار رويز التي نفت وجود طلب رسمي، مما دفع الإدارة الأهلاوية للتمسك بتوضيح حاسم لكشف حقيقة الخطابات المتبادلة في هذا الشأن.