الاتحاد يتفوق.. أكثر الأندية السعودية بيعًا للتذاكر ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 07:22 مساءً - كشفت إحصائيات مبيعات التذاكر لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عن أرقام لافتة تعكس القوة الجماهيرية الكبيرة للأندية السعودية في المحفل القاري، واعتلت جماهير "العميد" صدارة القائمة بحضور طاغٍ على ملعب "الإنماء" بجدة، حيث تم بيع 30,983 تذكرة لمواجهة الوحدة الإماراتي، مما يبرز التأثير المرعب للمدرج الاتحادي في النسخة الحالية من البطولة.

إقبال جماهيري مميز لمواجهتي النادي الأهلي والهلال

وفي سياق متصل، سجلت مباراة النادي الأهلي أمام الدحيل القطري حضوراً قوياً ببيع 15,170 تذكرة على ملعب "الإنماء"، لتواصل جماهير "الراقي" تقديم دعمها المعهود للفريق في المنعطفات الحاسمة.

عدد الحضور الجماهيري في مباراة الهلال و السد القطري في دوري أبطال آسيا

كما شهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل إقبالاً لافتاً لجماهير الهلال في لقاء السد القطري ببيع 14,743 تذكرة، لتؤكد الجماهير السعودية أنها الرقم الصعب والمحرك الأساسي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.