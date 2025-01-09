العماد جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 03:33 مساءً - أدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد أمام البرلمان اللبناني.

وفاز قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون برئاسة لبنان، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجلسة الثانية، التي عقدها مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

وحصل جوزيف عون على 99 صوتًا من أصل 128 صوتًا عدد نواب البرلمان اللبناني في جلسة الانتخاب الثانية اليوم الخميس.

وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين، حاصدًا تأييد 99 نائبًا، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبًا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

فشل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في الحصول على الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسًا في الدورة الأولى من اقتراع النواب.

ونجح جوزيف عون في الحصول على أكثر من العدد المقرر للفوز برئاسة الجمهورية اللبنانية.

وبدأت، اليوم الخميس، جلسة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في أكتوبر 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد.