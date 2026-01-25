تطورات عاجلة.. إسرائيل تبحث إعادة فتح معبر رفح...

فن ومشاهير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:19 مساءً - اجتمع وفد أمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الخطوات الجارية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الحوارات كانت مثمرة وإيجابية، مع اتفاق على الإجراءات المستقبلية وتعزيز الشراكة في القضايا الرئيسية.

يُعقد اليوم اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للنظر في عدة قضايا، من بينها إمكانية إعادة فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية، وفقاً لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن هيئة البث الإسرائيلية.

