بالمقادير والمكونات.. طريقة عمل القرنبيط في الفرن باللحمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:19 مساءً - تبحث العديد من السيدات على طريقة عمل القرنبيط في الفرن، حي يعد القرنبيط من الخضروات المميزة الغنية بالفوائد الصحية علاوةً على غناه بالألياف والفيتامينات التي تفيد الجسم، وهذا يجعله من الاختيارات الممتازة للوجبات الصحية، ويمكن تحضيره بعدة طرق غير تقليدية، وسوف نطرح أجمل الوصفات عبر موضوعنا.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

المكونات:

تحضير رأس القرنبيط، مع إحضار بصلة مفرومة.

كوب من صلصة الطماطم.

إحضار نصف كوب من الجبن المبشور.

تحضير البهارات على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية لا بد من تقطيع القرنبيط وسلقه جيدًا في ماء مغلي لمدة لا تقل عن الخمس دقائق.

وفي صينية أخرى يمكن وضع طبقة من البصل المفروم ومن ثم وضع القرنبيط عليه.

سكب صلصة الطماطم فوق الخليط، وإضافة الجبن المبشور.

وضع طاجن القرنبيط في الفرن، ولا بد أن يكون مسخن مسبقًا على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة لمدة 20 دقيقة وتركها حتى تتماسك الصلصة وتصبح ذهبية.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن باللحمة المفرومة

المكونات

إحضار قرنبيط متوسط الحجم.

250 جرام من اللحم المفروم.

بصلة ولا بد من بشرها.

عصر ثلاثة من حبة الطماطم.

خفق بيضة واحدة.

تحضير الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن.

فلفل حلو أحمر وأصفر مقطع.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الجبن الموزاريلا المبشور.

طريقة التحضير

في إناء على النار يتم سلق القرنبيط جيدًا مع وضع الملح والكمون عليه.

وفي إناء آخر يمكن وضع السمن مع البصل، وتقليبه حتى يذبل، ومن ثم إضافة اللحم والفلفل عليه.

وضع عصير الطماطم وتترك اللحمة لكي تستوي، وإضافة الفلفل والملح والبهارات على حسب الرغبة.

يتم خلط القرنبيط مع اللحم، بالإضافة إلى ملعقة سمن، ويمكن أن يفرد في صينية بايركيس ووضعه في الفرن.

دهن وجه الخليط ببيضة مخفوقة ورش الجبنة والبقدونس عليه.

وضع الصينية في الفرد لكي تأخذ لون لمدة لا تقل على ثلث ساعة.

طريقة عمل صينية القرنبيط بالصلصة

المكونات

تحضير رأس قرنبيط متوسط الحجم مقطع إلى زهرات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

كوب من عصير الطماطم الطبيعي.

ملعقة من صلصة الطماطم.

رشة من الكمون.

تحضر كزبرة ناشفة وبابريكا.

فلفل وملح على حسب الرغبة.

نصف ملعقة من السكر.

رشة من الشطة.

طريقة التحضير

رص القرنبيط في الصينية بعد وضع الزبدة ورش القليل من الملح والزيت.

تحميصه في فرن ساخن على درجة حرارة 200.

تشويح البصل مع ملعقة من الزيت لكي يذبل وإضافة الثوم عليه.

إضافة عصير الطماطم والصلصة مع السكر

إضافة القرنبيط إلى الصلصة ومزجه على نار هادئة وتقديمه.

في الختام لقد طرحنا طريقة عمل القرنبيط في الفرن بأكثر من وصفة، فإن القرنبيط من الخضروات التي يمكن عملها بطرق مبتكرة وشهية.