حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:19 مساءً - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد نحو معقل "المدفعجية"، حيث يستضيف ملعب الإمارات كلاسيكو إنجلترا المثير بين أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج وذلك في وقت يشتعل فيه الصراع على كافة الجبهات.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد الأسطورة مباشر بجودة عالية دون تقطيع مباشر الدوري الإنجليزي

يغرد أرسنال وحيدًا في الصدارة ويسعى "الشياطين الحمر" لاستثمار معنوياتهم المرتفعة بعد حسم ديربي مانشستر لصالحهم لاقتحام المربع الذهبي وإعادة ترتيب أوراق الكبار.

ويدخل رفاق المدرب ميكيل أرتيتا اللقاء وهم يتربعون على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة جمعوها من 15 انتصارًا و5 تعادلات مقابل خسارتين فقط.

ويمتلك الفريق اللندني توازنًا مذهلًا هذا الموسم إذ سجل هجومه 40 هدفًا في حين لم تستقبل شباكه سوى 14 هدفًا مما يجعله الدفاع الأقوى في المسابقة.

وتدرك جماهير "الجانرز" أن الفوز اليوم هو المفتاح الحقيقي للابتعاد بالصدارة وتوجيه رسالة شديدة اللهجة للملاحقين بأن اللقب لن يغادر العاصمة لندن بسهولة.

بينما على الجانب الآخر يعيش مانشستر يونايتد فترة زاهية بعد انتصاره الثمين على جاره السيتي مما منحه دفعة معنوية هائلة للتقدم في جدول الترتيب، ويحتل اليونايتد حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة وباتت الفرصة مواتية أمامهم للانقضاض على المركز الرابع وتخطي ليفربول الذي تعثر أمام بورنموث وتجمد رصيده عند 36 نقطة.

وسيكون الفوز اليوم بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد؛ تقليص الفارق مع الصدارة وتأمين مقعد مؤهل لدوري الأبطال وسط ترقب حذر من تشيلسي صاحب المركز السادس الذي ينتظر أي هفوة من اليونايتد.

موعد كلاسيكو آرسنال ومانشستر يونايتد

سيكون الموعد مع صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (06:30 م) بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية للبث، وقد خصصت قناة beIN SPORTS 1 لنقل أحداث المباراة بجودة عالية لضمان تغطية شاملة تليق بحجم الفريقين وتاريخهما العريق في الملاعب الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا يملأ جنبات ملعب الإمارات لمؤازرة أرسنال في رحلة الحفاظ على الحلم وتجنب أي مفاجآت من كتيبة الشياطين الحمر.