سلمى ابو ضيف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها صوفيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:19 مساءً - احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف الساعات الماضية، بعيد ميلاد ابنتها صوفيا الأول، وجاء ذلك وسط أجواء عائلية، حيث حرصت الفنانة المصرية على الاحتفال بشكل هادئ وبعيد عن الأضواء، مما يعكس روح الطفولة.

سلمى ابو ضيف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

حيث تضمنت أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، استخدام ألوان هادئة ويكون ذلك مع ديكورات مستوحاة من عالم الأطفال، مع كعكة عيد ميلاد التي تم تصميمها برسومات جذابة.

فيما تفاعل المتابعين ورواد السوشيال ميديا، مع تلك الصور المتداولة مع حفل عيد الميلاد، وأشادوا بذوق سلمى أبو ضيف وحرصها على تقديم أجواء دافئة، والتي تكون مناسبة لابنتها صوفيا.

مسلسل عرض وطلب

من المنتظر بأن تشارك أبو ضيف في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل عرض وطلب، حيث تدور الأحداث في إطار دراما شعبية شيقة ومتميزة، أما عن أبطال المسلسل يشارك في البطولة كل من مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علي صبحي، انتصار، علاء مرسي، كما إن المسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.