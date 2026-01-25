نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف الجزايرلي: ربط دعم الصادرات بالقدرة التنافسية يعزز التواجد بالأسواق الخارجية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 07:59 مساءً - محمد أحمد _ وصف المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، موافقة مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الخاص بقطاع الصناعات الغذائية بأنها «إيجابية للغاية».

أوضح الجزايرلي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة «مشرق لتنمية الأعمال»، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن هذه القرارات تمثل تحولًا نوعيًا في سياسات دعم الصادرات، حيث لم تعد تقتصر على معالجة الأعباء المالية التقليدية التي تواجه المصدّرين، وإنما تستهدف إعادة هيكلة منظومة التصدير بالكامل، من خلال تبني نموذج متكامل للدعم.

أشار إلى أن هذا النموذج يقوم على حزمة متكاملة من المساندة تشمل الجوانب اللوجستية، والتسويقية، والفنية، والتدريبية، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه الشركات المصدّرة في مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من الإنتاج وحتى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

اعتماد المقترحات «إيجابي للغاية» وتحول نوعي في السياسات

وأكد الجزايرلي أن ربط المساندة التصديرية بعناصر القدرة التنافسية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتحقيق الاستدامة، إلى جانب دعم التحول الرقمي، يعكس توجهًا استراتيجيًا يستهدف تعزيز كفاءة الصادرات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

شدد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، على أن المحاور الجديدة المعتمدة من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع الطاقات التشغيلية للمصانع.

ونبه إلي أنها ستعمل أيضًا على إثارة اهتمام المستثمرين لضخ استثمارات صناعية جديدة، بما يسهم في جعل التصدير أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويعزز مكانة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات الرائدة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

