بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج عن 2520 نزيلاً بعفو رئاسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:20 مساءً - بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين وذكرى مرور 74 عامًا على ملحمة معركة الإسماعيلية الخالدة، نفذت وزارة الداخلية قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وأسفرت أعمال اللجان عن شمول القرار 2520 نزيلاً ممن استوفوا الشروط.