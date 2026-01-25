أخبار مصرية

بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج عن 2520 نزيلاً بعفو رئاسي

0 نشر
0 تبليغ

  • بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج عن 2520 نزيلاً بعفو رئاسي 1/3
  • بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج عن 2520 نزيلاً بعفو رئاسي 2/3
  • بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج عن 2520 نزيلاً بعفو رئاسي 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 08:20 مساءً - بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين وذكرى مرور 74 عامًا على ملحمة معركة الإسماعيلية الخالدة، نفذت وزارة الداخلية قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

 

r8r8r8r8

 

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وأسفرت أعمال اللجان عن شمول القرار 2520 نزيلاً ممن استوفوا الشروط.

 

65r65r65r65r

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتعزيز آليات الإفراج التي تمكن المحكوم عليهم من الاندماج في المجتمع بعد تأهيلهم وتأهيلهم للحياة الطبيعية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا